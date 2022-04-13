العراق.. إحباط هجمات صاروخية ضد منشآت حيوية في بغداد

العراق.. إحباط هجمات صاروخية ضد منشآت حيوية في بغداد

العراق – أفادت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، إنها أحبطت هجمات صاروخية كانت تستهدف منشآت حيوية شمالي العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة (تتبع الجيش العراقي)، في بيان، أن قواتها “ألقت القبض على 3 متهمين بعد رصد تحركاتهم في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد”.

وأوضح البيان أنه “وفق المعلومات عن نية العدو استهداف منشآت حيوية في قضاء الطارمية شمالي بغداد (لم يحدد طبيعتها)، فإنه تم ضبط صاروخي كاتيوشا وصواعق تفجير”.

وأشار إلى أن “الأسلحة والمعتقلين تم تسليمهم إلى الجهات المعنية”.

ولا يزال تنظيم “داعش” ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، في وقت تكافح الحكومة الاتحادية لاحتواء هجمات مسلحي “داعش” من خلال شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

الأناضول