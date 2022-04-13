أوكرانيا – عثر جنود الجيش الروسي لدى تفتيش مقر إحدى الوحدات العسكرية التي هجرتها القوات الأوكرانية، على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش.

قال أحد العسكريين الروس لـ RT إنه تم العثور على 3 مسيرات تصل حمولتها إلى 40 كغ، وركبت عليها خزانات بلاستيكية للسوائل بسعة 30 ليترا، مضيفا أن أجهزة التحكم على المسيرات احتوت على أحداثيات لمواقع القوات الروسية والمناطق المأهولة المخطط لرشها.

وتابع: “من المفترض أن هذه الطائرات كان يمكن أن تستخدم لرش مواد سامة لإلحاق الضرر سواء بالقوات المسلحة الروسية أو بالسكان المدنيين والأراضي الزراعية”.

في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية وثائق أوكرانية تفيد بأن مؤسسة “موتور سيتش” الأوكرانية وجهت استفسارات للشركة التركية المصنعة لدرونات Bayraktar حول أنظمة وآليات رش الهباء الجوي منها.

المصدر: RT