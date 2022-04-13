ليبيا – التق وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني برئيس اللجنة التسييرية لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد إن اللقاء شهد استعراض سير العمل في الصندوق وما يتعلق بالمعاشات الأساسية وإيجاد الآليات المناسبة لتسريع صرفها في أوقاتها ومتابعة برامج المساعدات المقدمة للأسر للمعوزة.

وتدارس الجانبان إمكانية استخدام التقنية الحديثة لبناء قاعدة بيانات تساعد في صرف المساعدات من قبل الصندوق لمستحقيها والاهتمام بذوي الإعاقة من مرضى ضمور العضلات ورعايتهم فضلا عن أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للصندوق في مختلف المناطق وكيفية تحسين ادائها والرقي بمستوى خدماتها.