ليبيا – أكد مسؤول بمصرف ليبيا المركزي أمس الثلاثاء بأن المركزي باشر في تنفيذ مرتبات شهر أبريل (4) لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

المسؤول بالمصرف قال في تصريح لقناة “تبادل”: إن المركزي يحتاج ثلاثة أو أربعة أيام لإضافتها في حسابات الموظفين بالمصارف التجارية.

يذكر أن وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها قد أعلنت الأحد الماضي تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.