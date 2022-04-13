السعودية – بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس الوزراء الباكستاني المنتخب، محمد شهباز شريف، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الملك سلمان في برقيته: “يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد”.

وبعث الأمير محمد بن سلملن برقية التهنئة قائلا: “يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة”.

وانتخب النواب الباكستانيون، في وقت سابق، شريف (70 عاما) رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

المصدر: “واس” + RT