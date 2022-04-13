ليبيا – قال قائد منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري إن ما تمارسه الحكومة من ضغوط على القوات المسلحة بخصوص الرواتب يعتبر نوعًا من الابتزاز السياسي.

المنصوري أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن عوائد النفط لا تذهب في مساراتها الصحيحة بل تذهب لتمويل الميليشيات.

وتابع: “نحن مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة سواء السلم أو الحرب والحرب ليست جديدة علينا، وقد كان على المجتمع الدولي إجبار الدبيبة على تسليم السلطة باعتبار أن حكومة الاستقرار جاهزة لتسلم الحكم”.

وعن تداعيات الأزمة بين الجيش والدبيبة، اعتبر أنها تهدد بانهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية فعلًا؛ لأن الدبيبة من الأشخاص الذين لا يريدون السلام لليبيا.

ورأى أن المسار الذي تم التوافق عليه بين الشرق والغرب ومن بينه مسار 5+5 وما نتج عنه من لقاءات بين القادة العسكريين وخطوات أخرى أزعج الدبيبة، الذي يريد الفوضى.