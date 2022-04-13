بيروت – شدد السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري، الأربعاء، على دعم بلاده للشعب اللبناني، في مواجهة الظّروف الصّعبة الّتي يمر بها.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي شرقي بيروت، حسب بيان لمكتب الرئاسة اللبنانية.

وحسب البيان، فإن “السّفير السّعودي وضع عون في آليّة عمل الصّندوق السّعودي- الفرنسي المشترك، المخصَّص للدّعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتّنمية في لبنان”.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون أول 2021، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة إلى الرياض عن صندوق مخصَّص للدّعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتّنمية في لبنان.

وخلال اللقاء، نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وتم عرض العلاقات اللبنانية-السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة.

واندلعت أزمة بين بيروت والرياض على خلفية تصريح انتقد فيه جورج قرداحي حرب اليمن قبل أن يتولى وزارة الإعلام، ما تسبب باستقالته من الوزارة أواخر 2021، ومغادرة سفراء السعودية والكويت واليمن لبنان.

وخلال الأيام الأخيرة، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى البلاد.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.​​​​​​​

الأناضول