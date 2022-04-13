أوكرانيا – انطلق رؤساء بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا في زيارة لأوكرانيا وهم في طريقهم إلى كييف، حسبما أفادت الرئاسة البولندية اليوم الأربعاء.

وكتب المسؤول عن الشؤون الدولية في الرئاسة البولندية ياكوب كوموخ عبر “تويتر” اليوم الأربعاء”: “رئيس بولندا أنجيه دودا، إلى جانب رؤساء ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا ولاتفيا إيغيلز ليفيتس وإستونيا ألار كاريس، موجودون في أوكرانيا وهو الآن في طريقهه إلى كييف”.

واضاف كوموخ أن “بلادنا بذلك تعرب عن دعمها لأوكرانيا الشقيقة ورئيسها فلاديمير زيلينسكي”.

وتظهر الصور المنشورة عبر “تويتر”، أن الرؤساء الأربعة يسافرون إلى كييف بالقطار.

المصدر: “نوفوستي”