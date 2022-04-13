الأردن – هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ملك الأردن عبد الله الثاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها في مدينة فرانكفورت بألمانيا.

وتوجه رئيس البرلمان العربي بخالص التهاني والتبريكات للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت لجلالته بالنجاح، داعيا أن يمن عليه الله بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تعيشها المملكة الأردنية في ظل قيادته.

وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني، أجرى امس الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بالنجاح.

وقال الديوان في بيان إن “صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أبريل عام 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح”.

وأضاف: “سيقضي صاحب الجلالة الهاشمية، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن بيمن الله ورعايته، سالما معافى”.

المصدر: وسائل إعلام