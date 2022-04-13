سفير فلسطين لدى موسكو: تعرضنا لضغوط غربية من أجل إدانة الموقف الروسي

سفير فلسطين لدى موسكو: تعرضنا لضغوط غربية من أجل إدانة الموقف الروسي

موسكو – أكد سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل إن دول أوروبا مارست ضغوطا شديدة على القيادة الفلسطينية من أجل إدانة العملية الروسية في أوكرانيا ولكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك.

وقال نوفل في حوار مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية: “يجب أن أقول إن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط شديدة من الدول الأوروبية، وكذلك من عدد من دول مجموعة السبع، التي طلبت منا إدانة الموقف الروسي، لكن الرئيس محمود عباس رفض هذه الدعوات بشكل قاطع”.

وأكد: “نحن نثق بأن القيادة الروسية ستكون قادرة على إيجاد حل سريع وملائم للأزمة الحالية”.

وحسب نوفل فإن فلسطين تأمل في أن “يتم التوصل إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق عدلا”.

المصدر: تاس