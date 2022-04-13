ليبيا – تدارس رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية خليفة عمرو قضايا ذات اهتمام مشترك.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد بحث الجانبان النشاط العام للشركة والمشاريع التي تنفذها حاليا والمزمع تنفيذها مستقبلا والمشاكل التي تواجه عملها والصعوبات التي تعيقها عن تحقيق مستهدفاتها ومن أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لتسيير أعمالها.

وشمل النقاش بحسب البيان إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة وبما يتناسب مع متطلبات عملها فيما قدم صنع الله جملة توجيهات وملاحظات للمساهمة في إنجاز عمل الشركة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعما للاقتصاد الوطني.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.