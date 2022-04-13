ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء مع رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية عصام البشتي.

الاجتماع شهد بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط مناقشة نشاط الشركة وأعمالها، والمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز عملها بالصورة الصحيحة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

من جانبه، أكد مصطفى صنع الله، دعم المؤسسة اللامحدود لشركة “أكاكوس” في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها، وإنجاز عملها بالطرق الصحيحة، وتنفيذ مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

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