ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن الهيئة التأسيسية أنشئت بناء على الإعلان الدستوري وتعديلاته وانتخاب هيئة لصياغة الدستور دائم للبلاد، وهذا ما حدث في 2014 عندما انتهت اللجنة من أعمالها في 2017.

عمران أشارت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” إلى أن مجلس النواب انقلب على هذه الشرعية، وأصبح يماطل في إصدار قانون الاستفتاء وقوانين معيبة، وأصبح يضع العراقيل واحدة تلو الأخرى في طريق عرض مشروع الدستور على الاستفتاء.

وأضافت: “وكما قال رئيس مجلس النواب بلسانه إن هناك الكثير من اللجان التي شكلت بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على المسار الدستوري وكل هذه اللجان فشلت. لماذا نكرر نفس الفعل؟ ما يحدث الآن أن مجلس النواب يشتغل بطريقة مختلفة عن مجلس الدولة، مجلس النواب قام بما يسمى التعديل الدستوري الثاني عشر، وشكل لجنة من المفترض أن تكون مشتركة بين المجلسين وتسعى لتحديد النقاط الخلافية في مشروع الدستور وتعديلها”.

ولفت إلى أن مجلس الدولة في جلسة رسمية صوّت على رفض ما يسمى التعديل الدستوري الثاني عشر، وشكل لجنة أخرى للتعديل، وما يقوله أعضاء مجلس الدولة أنهم انصاعوا لمبادرة ستيفاني بتشكيل لجنة للتعديلات وسيلتقون في القاهرة، لكن للأسف كل منهم يعمل بطريقة مختلفة.

كما تابع قائلًا: “هذا ينبأ أنه لا توجد رغبه حقيقية بإيجاد تعديلات أو غيره والرغبة الحقيقية هي التمطيط والإطالة والاستمرار في البقاء، بمنطق قانوني ما يقوم به مجلس النواب هو مخالفه صريحة وواضحة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

وبيّنت أن من يتحمل المسؤولية من المفترض أن تكون هناك جهة حازمة تسعى للبت في هذه الإجراءات التي يقوم بها مجلس النواب أي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لكن الاستمرار في إغلاق الدائرة وعدم تفعيلها هو ما حدا بمجلس النواب أن يقوم بكل هذه الأفعال، وهو يدرك أنه لن يكون هناك رقيب على الإجراءات، معتبرةً أن كل الإجراءات السابقة مجلس النواب يخالف بها الوثائق الدستورية ومنها الاتفاق السياسي.

ورأت أن الأسباب الجوهرية لعدم عرض مسودة الدستور للاستفتاء من قبل الشعب هي عرقلة مجلس النواب لهذا النهج وتحججه بكل مرة حجة واهية.

ونوّهت إلى أن الهيئة التأسيسية مستمرة في التأكيد على ضرورة احترام المسار الدستوري، وأنها صاحبة الاختصاص الأصيل المتعلق بصياغة مشروع الدستور وكل ما يقوم به مجلسا النواب والدولة من السعي نحو تعديل مشروع الدستور هو مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتعول على أن يقوم مجلس الدولة والمفوضية العليا للانتخابات برفض الإجراءات التي قام بها مجلس النواب، وفي ذات الوقت تطالب بعثة الأمم المتحدة والمستشار الأمين العام للأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتهم الدولية عبر دعم العملية الدستورية والاحترام القرارات الصادرة من مجلس الأمن التي تدعم هذا الخيار، واحترام أن هناك مشروع دستور لا بد أن يطرح للاستفتاء ولن يكون هناك حل غيره.

عمران أوضحت في ختام حديثها أن التعويل هو على النخب للبت في تفعيل الدائرة الدستورية والبت في العمل التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب؛ لأن الهيئة فنية مهمتها أن تنجز مشروع الدستور وإنجاز المهمة، وما زالت تطالب لعدة سنوات أن يتم إنهاء المسار التأسيسي.