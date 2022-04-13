كوريا ج – أفاد البنك الكوري الجنوبي المركزي بأن كوريا الجنوبية والإمارات جددتا اتفاق مبادلة العملات، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي بين البلدين.

وبحسب البنك الكوري الجنوبي المركزي، فإنه “بموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها خمس سنوات، يمكن للبلدين تبادل 6.1 تريليونات وون (نحو 4.96 مليارات دولار أمريكي) مقابل 20 مليار درهم أو العكس للمساعدة في تأمين الأموال لتسوية المدفوعات المرتبطة بتجارتهما والاستعداد للتقلبات في الأسواق المالية، وفقًا للبنك.

وكان البنكان المركزيان بالبلدين قد وقعا صفقة مبدئية لمبادلة العملات لمدة 3 أعوام في أكتوبر 2013، وبعد توقف سنوات، أبرما صفقة أخرى لمدة 3 أعوامفي 2019، وقد انتهت يوم أمس الثلاثاء، حيث أعلن بنك كوريا أن التمديد الأخير دخل في حيز التنفيذ اليوم الأربعاء مع إمكانية تمديده بموافقة متبادلة.

وبحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، تعد الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، إذ تشتري كوريا الجنوبية حوالي 6% من وارداتها من النفط الخام من أبو ظبي.

المصدر: “يونهاب”