 لحظة بلحظة.. اليوم الـ49 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يختتم اليوم الأسبوع السابع للعملية الروسية في أوكرانيا والتي دمر الجيش الروسي خلالها جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الأوكرانية وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

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المصدر : RT