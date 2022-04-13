لحظة بلحظة.. اليوم الـ49 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ49 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا – يختتم اليوم الأسبوع السابع للعملية الروسية في أوكرانيا والتي دمر الجيش الروسي خلالها جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الأوكرانية وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

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المصدر : RT