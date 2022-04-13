ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية إلى قضية “الهبلو 3” للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد نقل عن المهاجرين غير الشرعيين الـ3 المتهمين بالإرهاب في مالطا حديثهم عن تعرضهم لتجارب مروعة في ليبيا ففي الأخيرة كانوا يخشون من الاختطاف ويعملون طوال اليوم ولا ينالون في نهايته أجورهم بل توجيه البنادق إليهم ومطاردتهم.

وأضاف الـ3 بالقول إن حياتهم في ليبيا اتسمت بالخوف واليأس بعد أن باتت الفوضى والاختطاف والاغتصاب والاستعباد أمورا طبيعية لأن المسلحين يرتكبون جرائم مروعة ويطلقون النار ويطعنون المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة السود من دون أن يحاسبهم أحد.

وتابع الـ3 أن عملية اعتقالهم تمت فور وصولهم إلى ليبيا ووضعهم في سجن خاص وفيه يتم تقرير المبلغ الذي يتعين على المعتقل دفعه من أجل الإفراج عنهم ليصار إلى تعذيب وضرب من لا يملك المال والاتصال بذويه بهدف الحصول على الأموال اللازمة للخلاص.

ترجمة المرصد – خاص