فلسطين – حذر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش من أن إسرائيل “ستشعل فتيل الحرب الدينية وتوقد نارا سيطال لهيبها كل العالم” إذا أقدمت على تنفيذ مخططات اقتحام باحات المسجد الأقصى.

وقال مستشار الشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وقاضي قضاة فلسطين، إن “دولة الاحتلال تشعل فتيل الحرب الدينية وتوقد نارا سيطال لهيبها كل العالم إذا أقدمت على تنفيذ مخططاتها الشيطانية باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه ومحاولات تقديم القرابين وممارسة طقوس دينية يهودية بحجة ما يسمى “الأعياد اليهودية”.

وأضاف في بيان صحفي أن المسجد الأقصى هو “مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه”، وأضاف أن “الخرافات التي تسوقها الجماعات الإرهابية اليهودية مجرد أكاذيب وخزعبلات لا أساس لها في الدين أو التاريخ والحضارة”.

ودعا الهباش الفلسطينيين جميعا، “داخل فلسطين وخارجها القادرين على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بتكثيف التواجد داخل الحرم القدسي الشريف والرباط فيه خلال الأيام القادمة للدفاع عن حرمته وصد وإفشال محاولات الإرهابيين من المستوطنين اليهود تنفيذ مخططاتهم”.

كما دعا “العالم الحر والمجتمع الدولي للجم العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والذي بلغ ذروته بنية الجماعات اليهودية المتطرفة تقديم القرابين على أبواب المسجد الأقصى وتدنيسه بالدماء”، حسب تعبيره.

وختم الهباش بيانه بالقول إن تلك “الجريمة إن تمت فلن يستطيع أي كان أن يتوقع ردة الفعل الفلسطينية ومن خلفها العالمين العربي والإسلامي ولن يسلم أحد في العالم من أتون الحرب الدينية التي لا تبقي ولا تذر”.

المصدر: وكالة “معا” الفلسطينية