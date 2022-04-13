مصر – بعد أيام من الترشيحات والتكهنات حول هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين المدرب المحلي إيهاب جلال، مديرا فنيا لـ”الفراعنة”.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا أمس الثلاثاء، أعلن فيه تعيين جلال “بعد مناقشة ملف المنتخب الوطني وإنهاء عقد البرتغالي كيروش بالتراضي” بعد فشله في قيادة “الفراعنة” لبلوغ نهائيات مونديال “قطر 2022”.

من هو إيهاب جلال؟

ولد جلال في 14 أغسطس من عام 1967، أي أنه يبلغ من العمر 54 عاما.

وبدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب، حيث كان يشغل مركز المدافع، ولعب لأندية القناة، الشمس، الإسماعيلي، والمصري.

وبعد اعتزاله مباشرة، اتجه جلال إلى العمل على المستوى التدريبي، حيث بدأ العمل كمدير كرة رفقة النادي المصري، قبل أن ينتقل بعدها للعمل على المستوى الفني.

بداية من الدرجات الدنيا

بدأ جلال مسيرته التدريبية تدريجيا، حيث تولى تدريب بعض الأندية في الدرجات الدنيا من الدوري المصري، بداية من فريق كهرباء الإسماعيلية.

واتجه جلال بعد ذلك للعمل كمدير فني لنادي الحمام في مطروح، ومنه إلى كفر الشيخ، ثم تليفونات بني سويف، حتى جاءت خطوته الأبرز في 2014، والتي أعلن فيها نادي مصر المقاصة الذي كان ينشط في الدوري المصري الممتاز، تعيين جلال مديرا فنيا للفريق.

إنجازه الأعظم

نجح جلال رفقة المقاصة في التوهج داخل عالم التدريب، حيث قاده في موسمه الأول لاحتلال المركز الرابع في الدوري المصري.

ورغم التراجع للمركز التاسع في موسمه الثاني، إلا أن جلال نجح مع مصر المقاصة في احتلال المركز الثاني بالدوري المصري في موسم 2016-2017، وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق الفيومي في تاريخه، مما منح النادي فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه ودع المسابقة من الدور التمهيدي.

تدريب الزمالك

انتقل جلال من المقاصة إلى إنبي، ولكنه لم يبق مع الفريق سوى أشهر قليلة، قبل أن ينتقل للإشراف على نادي الزمالك في يناير من عام 2018.

ورغم أن حقبته مع الزمالك لم تدم طويلا واستمرت لثلاثة أشهر تقريبا، إلا أن تلك الفترة كانت مليئة بالأحداث، والتي كان أبرزها خسارة الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي بثلاثية نظيفة.

وبعد فترته المخيبة في الزمالك رحل جلال ليخوض تجربة خارج مصر وأشرف على أهلي طرابلس الليبي، قبل أن يعود إلى مصر للعمل مع المصري البورسعيدي بين عامي 2018 و2020.

وارتبط اسم جلال بتدريب منتخب مصر في عام 2019 خلفا للمكسيكي خافيير أغيري، إلا إن تمسك جلال بالجهاز المعاون له للعمل معه مع المنتخب كان سببا في عدم تدريبه لـ”الفراعنة”.

واستقر جلال على قيادة نادي بيراميدز هذا الموسم، حيث يحتل فريقه حاليا المركز الثالث في الدوري المصري.

المصدر: RT + وكالات