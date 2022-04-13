ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني الإمكانية الحالية لحدوث تقارب بين مصر وتركيا رغم خلافاتهما العميقة بشأن ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن ليبيا لا تزال قضية شائكة بين القاهرة وأنقرة لدعم الأخيرة أطرافا بعينها في الصراع مشيرا إلى أن الأخيرة تعترض على وجود مقاتلين ومرتزقة أجانب على الأراضي الليبية بما فيهم أولئك الذين نقلتهم تركيا.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي التركي “فراس أوغلو” قوله إن ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا سيكون عمليا قضية بين البلدين مع اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد فيما أشار التقرير إلى توصل القاهرة وأنقرة إلى تفاهم حول مساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي للصراع في بلادهم.

ترجمة المرصد – خاص