مصر – تحدث المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ضياء السيد عما تردد حول أن وجوده في الجهاز الفني السابق لـ”الفراعنة”، كان بطلب من محمد صلاح، نجم ليفربول.

وقال ضياء في تصريحات تلفزيونية: “يشرفني أن يثق بي صلاح فهو أفضل لاعب في العالم”.

وحول تدخل صلاح في وضع تشكيلة المنتخب المصري، علق ضياء: “كلام عار تماما من الصحة، هذا السؤال تكرر مع كل مدربي المنتخب الفترة الماضية وكلهم نفوا ذلك”.

وأشار إلى أن صلاح لم يكن يختار مسددي ضربات الجزاء، وإنما كان ينسق مع اللاعبين الترتيب فقط لكن اللاعبين المختارين للتسديد يضعهم الجهاز الفني.

وشدد ضياء على أن صلاح يؤدي مع المنتخب بكل قوة وهو اللاعب الوحيد في كأس الأمم الإفريقية الذي لعب 4 مباريات كاملة بوقت إضافي، مشيرا إلى أن من يتحدث عن اختلاف صلاح في المنتخب عنه في ليفربول لديه قصور في التقييم “الظروف مختلفة لكن صلاح يقدم أقصى ما لديه مع المنتخب”.

ولفت ضياء إلى أن صلاح تواصل معه وأكد أن تصريحاته بعد خسارة مصر من السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال “قطر 2022″، فهمت بشكل خاطئ وسيتواجد في معسكر المنتخب في يونيو المقبل لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار صيف العام المقبل.

المصدر: وكالات