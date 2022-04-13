ونقلت “فوكس سبورتس”، عن شبكة ”Generation Iron“ خبر وفاة سيدريك، وكتبت عبر حسابها الموثق على تويتر، “ارقد في سلام سيدريك ماكميلان، نشعر بالحزن الشديد للإبلاغ عن وفاة سيدريك عن عمر يناهز 44 عاما، ونرسل التعازي للأصدقاء والعائلة”.

وتحدثت الشبكة المتخصصة في كمال الأجسام وألعاب القوى، نقلا عن مصادرها، بأن سيدريك أصيب بنوبة قلبية في أثناء تدربه على جهاز المشي بصالة الألعاب الرياضية.

وأشارت إلى أن ماكميلان تعرض لنوبة قلبية في ديسمبر 2021، سببت له أزمة صحية كادت تودي به العام الماضي، وبعدها تحدث عن هذه الأزمة، قائلاً إنه كان يعاني مشاكل في التنفس بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أدت مشكلة التنفس في النهاية إلى دخوله المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ووضعه على أجهزة التنفس.

ونعاه زميله بطل كمال الأجسام الأمريكي، كاي جرين، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا، “شعور صادم مع أخبار مغادرتك المفاجئة، كان سيدريك أبًا، وصديقًا، ومنافسًا، ورجلًا يرتدي الزي العسكري، ورجلًا متعدد المواهب يعرف دائمًا كيف يضحك الآخرين ويجعل كل من حوله يشعر وكأنهم أسرة واحدة، ارقد في سلام يا بطل”.

وظل لاعب كمال الأجسام الشهير يؤخر عودته إلى المنافسة في البطولات بسبب مشاكله الصحية، لكنه بدا متفائلاً بشأن قدرته على العودة في الأشهر الأخيرة.

ماكميلان كان فاز ببطولة ””أرنولد كلاسيك في عام 2017″، وكان معروفًا بأنه أعاد المظهر الكلاسيكي إلى رياضة كمال الأجسام المفتوحة للرجال.

وولد سيدريك ماكميلان في الـ16 من أغسطس 1977 في نيويورك، ونشأ مهووسًا بكل ما يتعلق ببناء الأجسام والعضلات، وعندما كان طفلاً اعتاد أن يحتفظ بمجلات كمال الأجسام والرسوم الكارتونية للأبطال الخارقين، حتى والدته قالت عنه إن ”كل ما كان يفعله سيدريك هو الحديث عن العضلات“، كما أن مسيرته المهنية في كمال الأجسام كانت حافلة بالبطولات، وعمل سيدريك في جيش الولايات المتحدة لوقت طويل، قبل أن يخوض تجربة احتراف كمال الأجسام.