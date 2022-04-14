إضراب وحداد في رام الله ودعوات لنفير عام عند نقاط التماس

إضراب وحداد في رام الله ودعوات لنفير عام عند نقاط التماس

فلسطين – أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله والبيرة، الحداد والإضراب الشامل، ودعت “للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس” مع الجيش الإسرائيلي.

كما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، الإضراب الشامل والحداد.

وفي وقت سابق، قتل ثلاثة فلسطينيين وجرح العشرات برصاص القوات الإسرائيلية التي اعتقلت 8 آخرين، وذلك في مواجهات شهدتها عدة مدن فلسطينية.

من جهتها، استهجنت حركة فتح الفلسطينية “المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة انتهاكاتها بحق مقدساته، خاصة المسجد الأقصى”.

وأكدت فتح في بيان لها على “أن هذا الصمت يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني كل يوم”.

كما شددت الحركة على أن “الشعب الفلسطيني سيدافع عن أرضه ومقدساته من هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقه بقرار من أعلى مستوى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.

المصدر: وفا