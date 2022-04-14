الأردن – أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، الأربعاء، أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تدرس 3 مذكرات تفاهم تتضمن تنقيبا عن النحاس والذهب في 3 مناطق بالمملكة.

وقال: “في يناير الماضي وقعنا مذكرة تفاهم لاستغلال العناصر الأرضية النادرة بجنوب المملكة، لدينا الآن 3 مذكرات ندرسها، واحدة لاستغلال النحاس، ومذكرتان بمنطقتين من الممكن أن يكون بهما التنقيب عن الذهب”.

وأضاف: “خلال شهرين على الأكثر من اليوم سيكون لدينا مذكرتا تفاهم للتنقيب عن النحاس ومذكرة تفاهم للتنقيب عن الذهب ومذكرة للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة”، مشيرا إلى أن “العمل الكبير الذي نقوم به في شرق المملكة في منطقة الريشة للتنقيب عن الفوسفات”.

ووقعت وزارة الطاقة مع شركة “سولفيست” التركية، مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس والمعادن المصاحبة في مناطق وادي أبو خشيبة وغور فيفا جنوبي المملكة.

وأوضح الخرابشة أن “توقيع مذكرة التفاهم اليوم ومدتها عام واحد جاء ضمن خطة الحكومة للتركيز على استغلال الثروات المعدنية والاستفادة منها بمختلف أنواعها”.

وأشار إلى أن “دراسات تنقيب مبدئية للمسوحات الجيولوجية قامت بها كوادر وزارة الطاقة بينت بأن هناك بعض الخامات للنحاس في منطقة وادي أبو خشيبة وتم استقطاب بعض الشركات المهتمة وتم تأهيل شركة تركية بالائتلاف مع شركة محلية للتنقيب عن النحاس”.

ونوه إلى أن “الشركة التركية ستقدم دراسة جدوى اقتصادية أولية نأمل بأن تكون نتائجها مشجعة للدخول باتفاقية المشاركة بالإنتاج لننتقل إلى مرحلة الإنتاج التجاري”.

المصدر: “المملكة”