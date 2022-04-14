ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن اجتماع القاهرة أو ما وصفه بـ “الصفقة المتعثرة” كلها أدوات لاستمرار وضع كارثي.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن البلاد في أزمة حقيقية تزداد اتساعًا وتداخلًا كل يوم، والحل الوحيد الفعَّال والممكن لاستعادة الوطن والدولة (مفهومها وكيانها) هو صناديق الاقتراع، فالانهيار يضرب كل مؤسسات الدولة، المواطنون لا يشعرون بالدولة وهي غائبة بل سقطت بسقوط (واجهاتها) الذين يستخفون بالحجر والبشر.

ورأى أن أي صفقة سياسية مهما كان نوعها واسمها بأفرادها وكياناتها المنخرطين فيها لن تكون سوى عبث سياسي وستدمر ما تبقى من مفهوم الدولة.

ولفت إلى أن المطالبة بالانتخابات الآن هي محاولة لاستعادة المفهوم وانتزاع شرعية وطنية حقيقية (قد) تسهم في معالجة الانكسارات والانهيارات التي أحدثتها (سنوات الخطأ)، وحتى لا يكبر جيل جديد يؤمن بأن الخيانة َوالتآمر والتبعية وجهة نظر، وأن الدولة هي انفلات واختلاس ونهب.

كما شدد أنه آن الأوان لليبيا قوية قادرة مستقلة وحرة أبية موحدة آمنة ومستقرة.