التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة في مباراته المصيرية ضد آينتراخت

التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة في مباراته المصيرية ضد آينتراخت

إسبانيا – يستضيف نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، آينتراخت فرانكفورت، على ملعب “كامب نو”، ضمن إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في فرانكفورت، بالتعادل لإيجابي 1-1، وهو ما يجعل مباراة اليوم مصيرية لتحديد المتأهل للمربع الذهبي.

فتحقيق أي من الفريقين الفوز بأي نتيجة سيضمن له التأهل، وفي حال انتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل (بأي نتيجة)، فسيحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للدور المقبل.

وسلطت صحيفة “سبورت” الإسبانية، الضوء على التشكيلة الأساسية المتوقعة للفريق الكتالوني في المباراة.

وأبرزت الصحيفة، أن جيرارد بيكيه، مدافع “البارسا”، سيخضع لاختبار قبل المباراة، لحسم موقفه من المشاركة، رغم أنه في حالة جيدة وانضم للقائمة.

وتلقى سيرجينو دست، الظهير الأيمن، التصريح الطبي للمشاركة، لكن لا يوجد احتمالات للاعتماد عليه أساسيا.

ويتوقع أن يلجأ المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، للاعتماد على رونالد أراوخو كظهير أيمن، وإيريك غارسيا وكليمان لينغليه كقلبي دفاع.

وستكون تشكيلة برشلونة المتوقعة، كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: أراوخو، إريك جارسيا، لينجليت، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، بيدري.

الهجوم: ديمبلي، فيران توريس، أوباميانغ.

المصدر: وكالات