ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، اليوم الخميس، إن بعثة الأمم المتحدة تسعى لإجراء انتخابات عقيمة في ظل حُكم رجل مُرتشي.

التكبالي وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك” الروسية قال إن مجلس الدولة لم يجتمع أصلا بنصابه ولم يوافق أعضاؤه على شيء، حتى ولو حدث الإجتماع فلن يحدث شيء.

ووصف التكبالي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بـ”أنها تلملم نفس الأوراق البالية وتصر على إنها صالحة لإحلال السلام، وهي تعلم بأنه سيكون سلاما واهيا، وإن الانتخابات التي تدفع نحوها ستكون انتخابات عقيمة بدون تمهيد الأرض، وتطهير المعوقات وتنفيذ مقررات جينيف وقرار مجلس الأمن”.

وتابع التكبالي :”لا أعرف كيف تصر بعثة الأمم المتحدة على حل تعلم إنه لن يثمر، وتصر على انتخابات في بلد ممزقة، يحكمها رجل يعرفون أنه مُرتشي، وإنه لعبة في أيدي عائلته التي تعبث باستعمالها لمال الليبيين”.

التكبالي أكد أنه لن يحدث حل بهذه الطريقة أبدا وسنستمر في الحرب والخراب التي تتغذى من بُلدان تدعي أنها تُريد استقرار ليبيا”.