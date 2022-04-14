ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أن الحكومة أضاعت بوصلة الأمن الغذائي والدوائي، بسبب هيمنة بعض الأفكار المتطرفة اقتصاديًا، الأمر الذي أدى للانتقال من الاشتراكية الشيوعية إلى الرأسمالية المتوحشة.

الحويج طالب في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء وزارة الزراعة بوضع تصور لحل مشاكل الفلاحين.

كما دعا البنك الزراعي إلى استيراد البذور ذات الإنتاج العالي، ودعم الأسمدة، ومنح قروض تساعد الفلاح في تحسين الإنتاج وتغطية الاحتياج المحلي.

وأكد ضرورة تفعيل المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإنشاء ميناء في الزاوية، لافتًا إلى أن الدور الأهم قيام اتحاد الغرف الذي يضم رجال أعمال بتقديم تصور كامل حول تأمين الغذاء والدواء محليًا، وتحديد دور أصحاب الأعمال والدولة في هذا المشروع الوطني.

الحويج نوه إلى أن ضرورة استغلال مناطق الجنوب كونها من أهم مناطق ليبيا في توزيع الزراعة، خاصة القمح، وتوليد الطاقة الشمسية.