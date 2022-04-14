ليبيا – قالت عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس النواب أسماء الخوجة إن الجلسة الأولى للمسار الدستوري الليبي كانت عبارة عن جلسة افتتاحية، ولم تنضج بعد لإيجاد نقطة تلاقٍ بين مجلسي النواب والدولة.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن مجلس النواب تحدث عن النقاط الخلافية بالدستور المنجز، أما مجلس الدولة الاستشاري فتحدث خلال الجلسة عن قاعدة دستورية مؤقتة.

وأكدت أن الاجتماعات ما زالت جارية لإيجاد نقطة تلاق بين المجلسين.

وتوقعت الخوجة أن تستمر الجلسات بين المجلسين لمدة أسبوع.