روسيا – أفادت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 ومروحية ومسيرة في مطار دنيبرو ليلا، كما تم تدمير 12 هدفا عسكريا ومستودعات تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في التقرير اليومي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

-تدمير 12 هدفا عسكريا أوكرانيا ليلا بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك مستودعات للمدفعية في فيليكا ميخائيلوفكا وبوغاتير.

-إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 ومروحية Mi-8 ومسيرة في مطار دنيبر.

– دمرت القوات الجوية الروسية 48 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الـ24ساعة الماضية، بما في ذلك موقعان للقيادة، ومحطة رادار، وموقعان من طراز MLRS، و6 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و48 نقطة ومواقعا عسكريا أوكرانيا.

– دمرت القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية 770 هدفا، منها 9 مراكز قيادة ومستودعات، و110 مواقع لإطلاق المدفعية، ونظام صواريخ S-300 المضاد للطائرات، ومستودعات ذخيرة.

-أثناء عملية تحرير ماريوبول ليلا، استسلم 134 جنديا أوكرانيا، بمن في ذلك 14 ضابطا، وخلال 24 ساعة فقط استسلم 1160 جنديا أوكرانيا من اللواء 36 مشاة البحرية في ماريوبول، بمن في ذلك 176 ضابطا.

-منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 131 مقاتلة، و104 مروحيات، و245 صاروخا مضادا للطائرات، و448 مسيرة، و2179 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و248 قاذفة صواريخ متعددة، و944 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 2088 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: RT