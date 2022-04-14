لبنان – التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، امس السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، بعد عودته إلى لبنان إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وبحث بخاري مع عون، إعادة تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة، بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين، بحسب وسائل الأعلام اللبنانية.

وأكد بخاري، حرص المملكة على دعم الشعب اللبناني والوقوف الى جانبه، لافتا إلى أنه أطلع عون على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.

وكانت وزاراتا الخارجية، السعودية والكويتية، قد أعلنتا يوم الخميس الماضي عودة سفيريهما إلى لبنان بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

المصدر: “الجديد”+ RT