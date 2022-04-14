ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن اجتماعات القاهرة ستركز على حل النقاط الخلافية لمشروع الدستور بحسب التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي أقره البرلمان في السابع من فبراير الماضي.

العرفي أشار وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن هناك خريطة طريق متوافقًا عليها بالفعل بين المجلسين، تتضمن التعديل الدستوري، ومحددة بحدول زمني، مضيفًا أن تلك الخريطة هي التي ستنفذ وسيتم العمل بها.

وأعرب عن تخوفه من نكث مجلس الدولة بوعوده في مرات سابقة، وعدم التزامه بالاتفاقيات، مؤكدًا أن تصرفاته هي السبب فيما وصلت إليه البلاد الآن.