ليبيا – قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه إن الهدف من أي حوار هو إنهاء الصراع في ليبيا، والوسيلة قد تكون متعددة والقتال أحدها لكنه آخرها، داعيًا الجميع للحوار والتصالح ونسيان الماضي.

الفقيه أشار خلال مداخلة عبر برنامج “المواجهة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن وزير الداخلية يمارس مهامه من الزاوية، وسبب تأخير دخول حكومة فتحي باشاآغا أنه لا يريد الدخول إلا للعاصمة، والأهم أنه أراد الدخول سلميًا وبقوة القانون كما صرح.

واعتقد أن ما حدث من عدم دخول الحكومة للعاصمة ناتج عن تصرفات البعض وإملاءات خارجية، وهذه الإملاءات ستتغير وسيكون الدخول للعاصمة سلسًا.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تم تأييدها لكنها لم تؤدِّ مهمتها، معتبرًا أن موقف مجلس الدولة من التعديل الدستوري إيجابي ومن اعترض يمثل نفسه فقط، بحسب قوله.

كما رأى أن سيف الإسلام القذافي بخروجه الأخير أحرق كل مستقبله، والتحالف مع خليفة حفتر الآن هو تحالف الأقوياء، بحسب زعمه.

س/ ما الذي تغير في مجلس النواب حتى عاد سليمان بعد كل هذه السنوات؟

مجلس النواب إفراز المجتمع وليس صفوة المجتمع وينبغي احترامه، عندما رأينا فيه انحرافًا قاطعناه لرده لجادة الصواب، الصخيرات كان اعتقادًا جازمًا منا للرجوع لجادة الصواب، وما منعنا من الرجوع بعد الصخيرات لم نكن مقاطعين بل ممنوعين؛ لأننا كنا حريصين أنه لا بد أن يطبق اتفاق الصخيرات، للأسف الاستخبارات الدولية أخرجت 4 تصريحات ليون وشنعت بها في الإعلام، وأن ليون يتواصل مع الإمارات والحقيقة أنه يتواصل مع كل الأطراف الفاعلة وتم ازاحته وجاء كوبلر بشخصيته الضعيفة.

التقينا في 2018 مع عقيلة في المغرب وحرصنا أن يطبق المادة 17/16 ليتم العودة ووعد بذلك ولكنه لم ينفذ.

منعنا أننا نريد أن نعود بطريقة صحيحة وليس كنائب مقاطع ورجعت وفق الاتفاق السياسي، تم الالتفاف على الاتفاق السياسي وتم قبول الملحق الثالث.

ما منعنا ليس الحس الأمني، أخيرًا كان هناك تواصل بين المنطقة الشرقية والغربية والرحلات متواصلة وفي حكومة السراج كان هناك تواصل شبه طبيعي وخلافنا لا بد أن يطبق الاتفاق السياسي، لم يستطع النواب تطبيقه، وعوقب بعض النواب الذين ذهبوا لطبرق على راسهم محمد الشعيب؛ لأن الاتفاق السياسي لم يكن مرضيًا لأطراف في الشرق والغرب.

س/ الشعيب بات سفيرًا اليوم والمخزوم سفيرًا، بالتالي من كانوا رافضين للاتفاق هو شكل من أشكال تقاسم السلطة؟

السفارات كانت نوعًا من العقوبة لأنه لم يستطع الذهاب لطبرق.

س/ اتفاق الصخيرات وباليرمو وجنيف كلها لم تفلح كما قال الخصماء في ضبط سلوك حفتر أو كبح جماحه، بالتالي حوار الصخيرات نتج عنه هجوم حفتر على طرابلس؟

الحوار مجدي في كل الظروف مع الأطراف والمخالفين بل الحوار مع المخالف مطلوب، غدامس لم يكن حفتر في الحوار، حوار الصخيرات كان له ثلاثة شروط وقبل به المبعوث وتم تنفيذها، الأول أن يكون بين النواب والأمر الثاني داخل ليبيا والثالث أن تبعد الشخصيات الجدلية، والشخصيات الجدلية التي صرح بتصريح لا يستطيع التراجع عنه.

الهدف إنهاء الصراع في ليبيا والوسيلة قد تكون متعددة، القتال أحد الوسائل ولكنها آخرها، ندعو للحوار والتصالح ونسيان الماضي.

س/ تقيمك لزيارة فتحي باشاآغا لحفتر، وهل تراها سلبية ام إيجابية؟ وقيل إنه بحث عن التوافق ما بين مختلف الاطراف السياسية التي كانت فاعلة.

اللقاء إيجابي وليس سلبيًا، الحوار وصل حفتر لغزو طرابلس أقول لا، ما أخر حفتر الوصول لطرابلس حوار الصخيرات الذي أعاد الشرعية للعاصمة وجعل المجلس الرئاسي من يمثل ليبيا، عقيلة في 2014/ 2015 كان ممثلًا لليبيا وكان في نظرة ضيقة.

س/ ما قيمة الاعتراف طالما أنه لم يوقف حفتر عن اجتياح طرابلس؟

الاعتراف أخر الاعتداء على طرابلس خمس سنوات، العالم يختلف في نظراته المتقلبة، الاعتراف جنب العاصمة الحرب، لولا الاعتراف هل انتهت الحرب هكذا؟ لولاه لكان حفتر في العاصمة 2015.

س/ هل هناك فرق بين 2015 و2019؟

نعم وفارق كبير جدًا، نضج من جميع الأطراف بقي حفتر عنده الوهم أنه هو الزعيم الوحيد الذي سيحكم ليبيا، لا أقبل أحدًا يزايد علي في موضوع حفتر نهائيًا، لا أخوتنا في الشرق ولا في الغرب، قلت إن حفتر يسعى للوصول للسلطة تخلص منه الآن.

ولو خيرت بين حفتر وسيف لاخترت سيف، لأن حفتر الآن بعد الدروس المستفادة كان يعتقد أنه سيحكم ليبيا بالسلاح ونسينا أن ليبيا بعد 2011 لن يحكمها أحد بالسلاح.

س/ تصريح لك في 2016 وصفت فيه آنذاك زيارة السراج لحقتر بـ”إخفاق سياسي”، ما الفرق بين الزيارتين؟

السراج لم يكن طرفًا، جاء به الاتفاق السياسي ليكون جسمًا تنفيذيًا للصراع القائم بين الأطراف الثلاثة في ذاك الوقت مجلسي النواب والمؤتمر الوطني وحفتر لم يكن طرفًا انذاك. مآخذي على السراج في لقاءاته أنه انتقل من جسم تنفيذي لطرف محاور، وهو لا يملك هذه الصفة.

حفتر لقاؤه بباشاآغا يختلف، فيه أربع إيجابيات، كان بصفة المترشحين للرئاسة وهي صفه مدنية، حفتر تغير وأنا عاديت حفتر لسلوكه وليس لاسمه، الأمر الآخر الذي يحيا فيه حفتر بهذا الموقف أنه اعترف بخصمه العنيد، في البركان كان حفتر الطرف المهاجم وهو القائد للمعركة وفي المقابل فتحي باشاآغا كان الرقم الصعب في هذه المعادلة وكثير من الناس الذين يزايدون على الجلوس مع حفتر كانوا أقرب للاستسلام وهناك من غادر ليبيا.

حفتر ومن معه اكتشفوا أن الحروب اسمها الجيل الرابع التي لا غالب فيها ولا مغلوب. فتحي لما التقى بحفتر سموا لي شخصًا لم يلتقِ بحفتر بعدها؟ أنا شخصيًا لم ألتقِ، نوري بوسهمين ربما لم يتحصل على فرصة والتقى مع عقيلة والذي كان في ذلك الوقت هو الواجهة، خالد المشري التقى معه.

هل اللقاء المباشر أفضل أم من خلال وسيط؟ ما أراه وأحرص عليه أن اللقاء مباشر أفضل ويحل الأزمة. حفتر كشخص موجود كواقع ولا يحمل صفه، ولكن ثلاثة أرباع ليبيا تحت نفوذه، إقصاؤه، يريد حربًا وانا لا أريد حربًا. إذا حفتر قبل طرفه العنيد فتحي باشاآغا لأنه وجد نفسه في الجيل الرابع الذي لاغالب فيها ولا مغلوب لكن لا يمكن أن يستمر هذا أو هذا بهذا الوضع.

س/ إن كان الدبيبة لا يستطيع الذهاب لبنغازي هل هناك جهات منعته من ذلك؟

نعم، من غدامس كيف منع؟ هل هذه الحكومة بهذه الوضعية تستطيع أن تجري انتخابات؟ لا تستطيع.

س/ حكومة تسلمت مهامها منذ فترة ومنحت الثقة من مجلس النواب حتى اللحظة لم تستطع أن تستلم مهامها بشكل فعلي؟

وزير الداخلية يمارس مهامه من الزاوية وسبب تأخير دخول حكومة باشاآغا أنه لا يريد الدخول إلا للعاصمة، والأهم أراد أن يدخل سلميًا وبقوة القانون كما صرح، أعتقد أن ما حدث من عدم دخول العاصمة ناتج عن تصرفات البعض وإملاءات خارجية وهذه الإملاءات ستتغير وستجد الدخول للعاصمة سيكون سلس.

4 أبريل أنا أول من نبه عليها، كانت هناك أمور تمهد لها ولكن كان تأخير ووضعنا لبنة لتأخير ما حدث، بعد 2020 حفتر تغير لأنه أخذ درسًا عمليًا، كأن يقبل ألد خصم له، وحفتر غير وشارك في الانتخابات وهو لا يؤمن بها أصلًا. حفتر نضج وبحث عمن أنضج منه، باشاآغا كانت له تجربة واضحة، ثلاثة لا تعاد وينبغي استمراها، الكلمة والسهم والفرصة.

حتى أنا أتغير وكنت ضد حفتر لسلوكه وتغيره يجب استثماره. حفتر الآن قدم لليبيين هدية وهي الصمت وأحييه عليها. أقدم الرجل الآن أنه في لحظة نضج وهدوء.

س/ مشروع عسكرة الدولة مرهون بمن اليوم؟

أصبح من الماضي ولا أحد الآن في ليبيا مقتنع أنه يمكن أن يعسكر ليبيا، رمز عسكرة الدولة حفتر. المنطقة الشرقية هناك نوع من السيطرة عليها، لو مات حفتر اليوم هل سيحدث في المنطقة الشرقية فوضى أم لا؟ ستحدث فوضى كبيرة جدًا.

هذه الحكومة وغيرها من الحكومات السطوة فيها لمجلس النواب في اختيار الوزراء، ولكنها لم تنتهِ، ما زال هناك ولاء وشخصيات أخرى ويمكن أن يكون المهجرون في أنحاء ليبيا موجودين.

س/ لماذا لم يحظَ المهجرون بالترضيات؟

لأنه للأسف، لم يجدوا من يمثلهم بالشكل الحقيقي، وفي انتخابات 2014 لم يكونوا فاعلين.

س/ التعديل الدستوري الثاني عشر حدث لم يكن بتوافق بين المجلسين، كما كان هناك التصويت في جلسة مجلس الدولة ورفضوا التعديل، اليوم مجلس النواب وأعضاؤه يتحدثون أن ما حدث تعديل كونه متوافق عليه بين المجلسين؟

التعديل لم يكون في لحظة، عندما أصبح موضوع الانتخابات يكاد أن يكون مستحيلًا والمفوضية قالت هناك قوة قاهرة تم تشكيل لجنة خارطة الطريق، وأخذنا على عاتقنا التفاهم مع الأجسام المتفاهم عليها وعلى رأسها المفوضية ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي و5+5.

بدأنا بمجلس الدولة والذي وصلنا معه لـ 7 لقاءات ومرت بعدة مقترحات، هناك مجموعة لأطراف خاصة رفضت هذا الأمر واجتمعت في العاصمة طرابلس في قاعة الدعوة وقاموا بفيلم لا يقبل وقالوا تمت الرماية علينا. هم أرادوا أن يتهموا بها الحكومة التي لم تدخل طرابلس.

الجلسة المعلقة التي كانوا يعيبوا فيها على عقيلة أصبحو يديرونها بدون نصاب ومن رفض التعديل هم 50. الجلسة لم تعلق، من الناحية الدستورية تعليق الجلسات لا يتم إلا على مادة واحدة بت فيها النقاش ولم تستكمل، خالد المشري علقها بعد الخروج من المقر وهذا عبث. خالد المشري وافق على التعديل الدستوري وتشكيل الحكومة.

س/ إرادة المجلس كيف تم التعبير عنها؟

عبروا عنها 74 عضوًا من مجلس الدولة.

س/ 74 نائبًا قدموا بيانًا على انهم مباركين لهذه الخطوة، خرج 20 نائبًا نفوا جملة وتفصيلًا علمهم بهذا الموضوع، ألا يضرب صحة الوثيقة؟

هذا يسأل عليه أعضاء مجلس الدولة، أنا وجدت بعض الشخصيات موقعه هنا وهناك، هل توقيعه أم مزور؟ إذا توقيعه فهذا عبارة عن ضغوطات وأمور أخرى جبرته أن يصرح بذلك.

س/ ماذا يعني أن يصوّت النواب على تعديل نص دستوري ومن ثم عندما يصدر لعامة الناس يصدر بشكل آخر لم يوقع عليه النواب؟

النص الأصلي ما وقع عليه النواب. سيف الآن خرج بثوب أنه المنتقم وصاحب ثأر، والانتخابات أصبحت مشكلة وليست حلًا، لأنها إما تقسيم ليبيا او الحرب. أعتذر لكل من انتخبني في ليبيا وأقول إن أزمتنا إعلامية وهناك تضليل للحقائق وصوت يلقي في اتهامات والدفاع عنها يريد صوت وحلقات طويلة.

س/ فيما يخص غمزة السفير؟

من الكيد الإعلامي والفجور في الخصومة وأعرف من أطلقها والهدف كسر هيبة بعض الشخصيات التي ينظر لها الناس بوقار، وهذه الكلمة لا أصل لها، والمسابقة للطرفين من يأتيني لهذه الكلمة التي قلتها له هدية 10 آلاف دينار.

القصة حدثت في 2015 في مصراتة، وكان هناك سؤال عابر هل توجد قوة فرنسية جنوب ليبيا؟ كان الرد مني سألت السفير الفرنسي وكان يتكلم العربية بطلاقة وقلت له لدينا شكوك في أنكم لديكم قوات جنوب ليبيا ممكن أن تسبب مشاكل لليبيين، ورد علي أنه لا توجد لدينا قوة ولـ 2011 لا توجد لنا أي قوة على الارض.

2017 محمد معزب سُئل نفس السؤال، ورد بنفس الإجابه، هبطت الطائرة في بنغازي وكان فيها اثنان فرنسيس أصحاب الفجور في الخصومة رجعوا لكلامي الذي قبل سنتين، نوري بوسهمين ذهب لروسيا بعد بركان الغضب وبعد أن اعترف العالم كله بالفاغنر وتكلم، وهذا ليس هجومًا عليه بل أتكلم عن الانتقائية وتحوير الكلام، قال لا توجد قوات لروسيا في ليبيا.

الانتخابات أنا من أشد الناس حرصًا عليها، أراها الحل الوحيد. من يدعو للانتخابات الآن هل سيقبلون بالنتيجة؟

فقرة باختصار:

الموقف من حكومة الوحدة الوطنية: أيدناها ولم تؤدِّ مهمتها.

نتائج الحوار السياسي: اللقاء كان شبه وصايا وهذه نتيجته.

موقف مجلس الدولة من التعديل الدستوري: إيجابي ومن اعترض يمثل نفسه.

سيف الإسلام القذافي: بخروجه الأخير أحرق كل مستقبله.

التحالف مع حفتر: التحالف الآن تحالف الأقوياء.