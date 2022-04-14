الأردن – تلقى الملك عبد الله الثاني التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية، من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، و ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، عاهل الأردن عبد الله الثاني، بنجاح عملية جراحية التي أجراها مؤخرا.

وقالت وكالة “بترا” الأردنية إن الملك عبد الله تلقى اتصالات هاتفية من الملك سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السيسي ورئيس فلسطين حيث قدموا خلالها التهنئة له “بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا”، وأعربوا عن تمنياتهم “لجلالته بموفور الصحة والعافية”.

كما تلقى ملك الأردن اتصالا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للاطمئنان على صحته.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، مساء الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.

وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.

المصدر: “بترا”