ليبيا – شدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية ضو المنصوري على أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سبق لها إصدار العديد من البيانات المتعلقة بالتزامها بما ورد في الإعلان الدستوري.

المنصوري أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لا تستطيع بالمطلق مخالفة أي نص ورد في الإعلان الدستوري، وقد أنجزت المشروع على مستوى الدوائر الانتخابية الثلاث وبشرعية دستورية وقضائية؛ لأن المحكمة الإدارية العليا في ليبيا أصدرت أحكامًا في 8 طعون مفادها أن المشرع الدستوري لم يلزم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأي شرط أو قيد سوى إنجاز المشروع الدستوري وفق الشروط الواردة في الإعلان الدستوري.

ولفت إلى أن المشرع حرص على عدم تدخل أي جهة في عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وبالتالي الحكم أصبح نهائيًا واجب النفاذ والالتزام به.

وأضاف: “أعلى سلطة تشريعية في الدولة الليبية لم يكن لها من همٍّ سوى العبث في مصير الليبيين ووضع إرادة الشعب الليبي في أسواق النخاسة والمساومة على مصير الشعب الذي يعاني الويلات. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور موقفها واضح وجلي وملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة وأصبح مشروع الدستور ممكنًا للشعب الليبي”.

كما أوضح أن الإعلان الدستوري أعد شروط محددة لفتح المسودة ومن ضمنها أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، وهذا المشروع لم يكن تمديد محكم بل عمل بشري وخاضع للأخطاء والهفوات، لافتًا إلى أن دساتير العالم كله فيها تعديلات؛ لأن مقتضيات الحياة واختلاف الآراء هي من تؤدي لتعديلات دستورية، الطريقة التي يعدل بها الدستور والهيئة على استعداد لذلك إذا عرض الدستور على الشعب الليبي.

وتابع: “إذا رفض المشروع بإمكان الهيئة التأسيسية بموجب الفقرة الرابعة المادة 30 من الإعلان الدستوري أن تنجز التعديل خلال 30 يومًا كما ورد في المادة 30، حتى اللجنتان باطلتان؛ لأن لجنة مجلس الدولة ذهبت للقاهرة لإعداد قاعدة دستورية ولجنة مجلس النواب ذهبت للقاهرة للتأكيد على المواد الخلافية في الدستور، كلا المسارين مختلفان ولا يمكن أن تكون هناك ألا بعض المسائل والتدخلات قد تجمع بين الطرفين لكي تتم الصفقة التي سيكون الخاسر فيها الشعب الذي يعاني من هذه الأجسام الباطلة”.

وقال: إنه في حال رجعت المسودة لهم بالإمكان إجراء تعديل عليها في غضون 30 يومًا. مؤكدًا أن التعديل سيكون في أقل من هذه المدة، بحسب قوله.