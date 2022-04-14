فلسطين – سلّط برنامج “ناس أونلاين” الضوء على القرارات الإسرائيلية التي استهدفت الفلسطينيين خلال شهر رمضان بتقييد الحركة عبر منفذي “الجلمة” و”برطعة” ومنع الزيارات العائلية من وإلى جنين.

استهل الباحث في الشؤون الإسرائيلية، الطيب غنايم، حديثه بالقول إن هذه الإجراءات لها تداعيات اجتماعية كبيرة بعد منع فلسطينيي مدينة جنين من زيارة ذويهم الأسرى المسجونين في الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى الحالة الاجتماعية المحتقنة داخل مخيم جنين، وأضاف غنايم أن لهذه الإجراءات تأثيرا اقتصاديا وضررا كبيرا لحق بالتجار والمواطنين على حد سواء الذين يتوجهون إلى الأراضي الإسرائيلية للعمل في الزراعة والبناء بشكل أساسي.

وتابع الباحث بالشؤون الإسرائيلية أن الإعلام الإسرائيلي يوظف كل طاقاته للتحريض وشن حملة إعلامية شرسة ضد الفلسطينيين بالعموم والفلسطينيين داخل مدينة جنين على وجه الخصوص، مضيفا أن مطالب الأهالي في جنين لا تُلبى، ولا تنجح المستويات السياسية بحلها، معتبرا أن المشهد حاليا يتفاقم في نواح أكثر سلبية.

وكانت إسرائيل قررت مساء السبت الفائت عدم السماح لمواطنيها العرب بدخول مدينة جنين عبر منفذي غلبوع- الجلمة وبرطعة -ريحان، ومنع دخول تجار ورجال أعمال كبار من سكان جنين إلى الأراضي الإسرائيلية. كما لن يسمح بالزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان جنين في إطار خمسة آلاف تصريح والتي تم الاتفاق عليها من قبل، وتأتي هذه التوترات بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح السبت، مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب.

المصدر: RT