إسبانيا – يتغنى عشاق ريال مدريد حاليا بالتمريرة “الساحرة” لنجم فريقهم، الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش في لقاء تشيلسي الأربعاء الماضي، ويصفونها بأنها “ماركة لوكا”.

فعندما كان الريال متأخرا أمام تشيلسي بثلاثية دون رد ويصارع من أجل العودة في النتيجة من خلال تسجيل الهدف الأول، استلم مودريتش الكرة في الجهة اليسرى لريال مدريد، ليتقدم بضع خطوات نحو منطقة جزاء تشيلسي، قبل أن يهيىء الكرة على طبق من ذهب، بتمريرة “ساحرة” بخارج القدم، استقرت على إثرها الكرة أمام الجناح البرازيلي رودريغو، الذي استقبلها بلمسة واحدة ليرسلها لشباك تشيلسي.

تمريرة مودريتش هذه نالت ثناء الجميع في مختلف أنحاء العالم، وهنا نشر المعلق الإماراتي عامر عبد الله المري، لقطة مشابهة للاعب نادي الهلال السعودي السابق، عبد الله عطيف.

ونشر المري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو من إحدى مواجهات الهلال والأهلي السابقة في الدوري السعودي، والتي مرر فيها عطيف تمريرة سحرية لجيلمين ريفاس، لكن تسديدة الأخير لم تسكن الشباك، إذ تصدى لها الحارس محمد العويس.

وكتب المعلق الإماراتي: “عفوا مودريتش.. نعم التمريرة خيالية، ولكن عطيف سواها قبلك.. هل سيتغنى الإعلام به ولو بعد حين أم لا!.. عيونك مب زرق للأسف.. ترجع بالسلامة.. حتى إحساس المعلق حلو”.

كما قام بعض الرواد على مواقع التواصل، بنشر لقطات للنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، وهو يقدم تمريرات لزملائه في ليفربول بنفس الطريقة التي مرر بها مودريتش لزميله رودريغو في لقاء تشيلسي.

وعلق أحد المغردين على لقطات صلاح، قائلا “ما فعله مودريتش اليوم، يفعله صلاح كل يوم”.

وكتب ناشط آخر: “حقيقة لا يمكن إخفاءها هي ماركة مسجله باسم محمد صلاح” في إشارة إلى تمرير الكرة بخارج القدم.

المصدر: RT + goal.com