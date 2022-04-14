ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن تفضي الخلافات بين وفدي مجلس الدولة ومجلس النواب والتي وصفها بالجوهرية إلى توافق خلال اجتماع الطرفين.

حويلي قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إن هناك اختلافات جوهرية بين أعضائها، حيث يتمسك وفد مجلس الدولة بضرورة وضع القاعدة الدستورية، فيما يتحدث وفد مجلس النواب عن التعديل الدستوري 12، الذي لا يعترف مجلس الدولة به.

وبيّن أن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القاهرة استعرضت المعوقات التي تواجه المسار الدستوري، والاختلافات بين أعضاء اللجنة من الطرفين، مما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى توافق، ورجح أن يتحقق خلال الاجتماعات الصباحية والمسائية والمتواصلة إلى غاية 20 أبريل الجاري.

وأكد أن هناك عددًا من المبادرات ولكن من المبكر الحديث عنها، مشيرًا إلى أنهم سيعقدون اجتماعين في اليوم مع النواب بغية الوصول إلى توافقات وإنهاء الأزمة.