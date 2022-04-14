ليبيا – أقيمت خلال اليومين الماضيين ورشة عمل بعنوان (الحرب الروسية على أوكرانيا والآثار الأمنية المترتبة على ليبيا) بمدينة الخمس، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي ورعاية قوة مكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الأركان.

وناقش الحضور خلال ورشة العمل أزمة الغذاء العالمي المترتبة عن الصراع وآثارها على ليبيا ومخزونها الاستراتيجي من الغذاء، وعن فرص ليبيا في مجال الطاقة في ظل التوتر الدولي ونقص الإمدادات، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة خلال وما بعد الحرب.

وقد أشاد الوكيل خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل قوات الجيش الليبي وخبراءه واستعانته بالأساتذة والمفكرين والباحثين الاستراتيجيين لاستشراف مرحلة ما بعد الحرب والتحضير الجيد لها.

وأكد على أن تنسيق موقف الدولة الليبية من الحرب مع باقي الدول العربية وانسجامه، سيساهم في استقرار الأمن الغدائي بالمنطقة وتعزيز مبدأ التضامن الإقليمي.