ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز عن تمنياته بأن يتم التوافق مع مجلس النواب، مشيراً إلى أنه بعد تواصلات وضغوطات على مجلس النواب ارتأى المجلس عدم الذهاب للقاهرة إلا بعد أن يشكل البرلمان فريقه.

دبرز قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد “مجلس الدولة ومسألة التعديل 12 تم رفضه بالكامل والتصويت عليه من خلال جلسة عامة ومشهود لها وكانت الجلسة مجزئة، التعديل 12 لدينا من الماضي ونحن نسير لصنع قاعده دستورية هي ربما أقرب ان يفتح مشروع الدستور ويعدل المواد الخلافية ونتجه دون شروط لكن هم ما زالوا متمسكين بالتعديل 12 الذي تكلموا عليه واقرنوه بالحكومة”.

وأضاف:” كنت في مصر الاسبوع الماضي برفقة فريق، كان بدعوة مما يقارب عشرة ايام وجهت لرئيس مجلس الدولة! وقال المشري انه لا يوجد لديه مانع ونأتيكم في مصر! حدث نقاش وقبل الدعوة لكن بشرط ان يسبقها بوفد، تم اختيار الوفد وهو عمر بوشاح وجمعة الشاويش وأنا، ذهبنا لمصر وقلنا أول مرة تبعثوا بدعوة لمجلس الدولة وهذا يعني اعترافكم فيه لأول مرة وانحيازكم لطرف! قابلنا المختصين والمهتمين بالملف الليبي وهي لجنة وليست الخارجية”.

أما في حال فشل التفاهم مع مجلس النواب علق قائلاً:” انتخابات المؤتمر الوطني والقوانين التي وضعه موجودة ومحفوظة في المفوضية العليا للانتخابات وبالإمكان الرجوع لها، البعثة جزء من المشكلة، عندما يدخل وسيط بين الطرفين يفترض الوسيط عندما يبان تقصير من أحد المتخاصمين وطرف هو المخطئ من يعطل العملية، أن يقول له انت مخطئ لكن هذا ما تفتقد له البعثة فلم تقول بيوم من الأيام حفتر جزء من المشكلة وان عقيلة صالح جزء من الخطأ”.

وأردف:” هناك مقترح جدي جداً إذا لا قدر الله اوصدت الابواب ولم نأتي بحل، القوانين التي أتت بالمؤتمر الوطني العام وورثنا مجلس الدولة، موجودة لنخرج خروج إعلامي يدعم من النخب والاحزاب والقادة على الارض ونذهب لانتخابات ونبطل مهزلة عقيلة ومجلس النواب والدولة ونجددهما لعله يأتي بالدستور”.

وأفاد:” مصر باستضافتها قلنا لهم إننا جادين ونحن مستائين من تدخل مصر وانحيازها المطلق وعدم مراعاتها لما تقدمها ليبيا لكم أنتم. قلنا إن كنتم جادين بالفعل وتريدون طوي صفحة الماضي لدينا 200 ألف نازح، كلهم من المنطقة الشرقية، استبيحت املاكهم ومنازلهم، أنتم عقيلة وحفتر يسمعون لكم ومن مبدأ حسن النوايا الزموا حفتر بهذا الملف لتعود لهم اموالهم وبيوتهم”.