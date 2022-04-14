فرنسا – تأهل الروسي أندري روبليف، إلى الدور الثالث من بطولة مونتي كارلو الدولية للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب (التنس)، بفوزه على الأسترالي أليكس دي ميناور، بمجموعتين لواحدة.

واحتاج النجم الروسي، المصنف سابعا عالميا، لساعتين و4 دقائق لتجاوز عقبة دي ميناور، بعدما قلب تأخره بمجموعة واحدة للفوز بواقع 2-6، و6-1، و6-4.

وسيلتقي روبليف في الدور المقبل مع الإيطالي الواعد يانيك سينر، المرشح التاسع للقب، الذي أطاح بالفنلندي إيميل روسونوري، بمجموعتين دون رد 7-5، و6-3.

يذكر أن روبليف، كان قد وصل إلى نهائي دورة مونتي كارلو في العام الماضي، لكنه خسر أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس.

المصدر: championat.com