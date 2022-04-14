إنجلترا – بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد بتعادله مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (0-0) الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وكان فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا الذي وصل إلى النهائي الموسم الماضي وخسر أمام خصمه المحلي تشيلسي، حسم لقاء الذهاب على أرضه 1 – صفر.

وهذا التاهل للنادي الإنجليزي هو الثاني على التوالي والثالث في تاريخ الفريق.

وسيضرب سيتي موعدا في نصف النهائي المقرر في 26 أو 27 الشهر الحالي مع قطب العاصمة الإسبانية الآخر ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والذي جرد تشيلسي من اللقب رغم الخسارة أمامه إيابا 2 – 3 بعد التمديد، وذلك لفوزه ذهابا في لندن 3-1.

المصدر: وكالات