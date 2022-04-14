ليبيا – تقدم عضو مجلس النواب مصباح دومة بالشكر إلى مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، وهي أرض الخير والسلام، على احتضانها لاجتماع مجلسي النواب والدولة، لبحث وضع الاطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

دومة أشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة وفقًا لصحيفة “اليوم السابع” إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووفد مجلس الدولة المشارك في اجتماعات القاهرة.

ولفت إلى أهمية توصل وفدي البرلمان ومجلس الدولة إلى نقاط مشتركة خلال اجتماعات القاهرة، مؤكدًا أهمية تحقيق مطالب الليبيين بإجراء الانتخابات وفق دستور دائم لحماية الدولة الليبية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأكد على أهمية التحكم في موارد الدولة الليبية ومقدراتها والاتفاق على إطار دستوري بين مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، وهذا لن يحدث إلا بالتوافق بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة.

كما شدد على أهمية تجديد الشرعية وإعادة توحيد المؤسسات بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.