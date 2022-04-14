ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بوفد يمثل المركز الليبي للدراسات المستقبلية بحضور مدير إدارة تخطيط المؤسسة جمال كرواط.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، فقد ضم اللقاء عضو مجلس إدارة المركز أكرم المصري ومديره العام حمزة مصدق والمستشار بالمركز أبو ريمة أبو القاسم، وفيه تم مناقشة سبل التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة المشتركة.

وقدم المصري نبذة وافية عن المركز ودوره في تقديم الدراسات المستقبلية لمختلف جهات الدولة بغية تحضير حلول لبعض المشكلات في حال حدوثها، مبينًا أنه يحوى إدارة متخصصة في دراسات الطاقة والنفط والغاز، وأن المؤسسة هي المرجعية الأولى لها ما يولد الرغبة في وضع رؤية مشتركة في مجال الدراسات.

بدوره عرض صنع الله حزمة دراسات أنجزتها المؤسسة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها وما يزخر به قطاع النفط من موارد، مشيرًا إلى دعواته المتكررة لتقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية وضرورة البدء العاجل في مشاريع الطاقات المتجددة.

وشدد صنع الله على وجوب تركيز المركز على الدراسات المتعلقة بالطاقات البديلة واستعداد المؤسسة للتعاون التام معه خدمة لقطاع النفط وتطويره.