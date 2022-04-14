ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بوفد يمثل المركز الليبي للدراسات المستقبلية بحضور مدير إدارة تخطيط المؤسسة جمال كرواط.
ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، فقد ضم اللقاء عضو مجلس إدارة المركز أكرم المصري ومديره العام حمزة مصدق والمستشار بالمركز أبو ريمة أبو القاسم، وفيه تم مناقشة سبل التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة المشتركة.
وقدم المصري نبذة وافية عن المركز ودوره في تقديم الدراسات المستقبلية لمختلف جهات الدولة بغية تحضير حلول لبعض المشكلات في حال حدوثها، مبينًا أنه يحوى إدارة متخصصة في دراسات الطاقة والنفط والغاز، وأن المؤسسة هي المرجعية الأولى لها ما يولد الرغبة في وضع رؤية مشتركة في مجال الدراسات.
بدوره عرض صنع الله حزمة دراسات أنجزتها المؤسسة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها وما يزخر به قطاع النفط من موارد، مشيرًا إلى دعواته المتكررة لتقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية وضرورة البدء العاجل في مشاريع الطاقات المتجددة.
وشدد صنع الله على وجوب تركيز المركز على الدراسات المتعلقة بالطاقات البديلة واستعداد المؤسسة للتعاون التام معه خدمة لقطاع النفط وتطويره.