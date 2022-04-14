ليبيا – التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة منسق البعثة ريزدون زينينغا أمس الأربعاء في بنغازي الأعضاء الخمسة للجنة العسكرية المشتركة في المنطقة الشرقية (5+5) عن القوات المسلحة، للاستماع إليهم بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الصادر بتاريخ 9 أبريل.

الأعضاء الخمسة عن المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة أعربوا بحسب مكتب إعلام البعثة الأممية عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية.

وطرحوا أيضًا مسائل ملحة ما تزال عالقة تضع عمل لجنة (5+5) والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك.

كما سلط الأعضاء الخمسة الضوء على أهمية التزامات حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها تجاه المنطقة الشرقية، والتي تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا.

وأشاد الأمين العام المساعد زينينغا باللجنة العسكرية المشتركة وإنجازاتها المهمة، مؤكدًا على التزام الأمم المتحدة في حث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة،مشددًا على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما تم انجازه من قبل اللجنة.

كما طلب الأمين العام المساعد من اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.