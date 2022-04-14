روسيا – أفادت وزارة المالية الروسية، استنادا لبيانات شركات معالجة الذهب، بأن إنتاج الذهب في روسيا في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين بلغ 38.9 طن.

ووفقا لبيانات الوزارة الروسية فقد نما إنتاج المعدن النفيس في أول شهرين من العام الجاري بأكثر من 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزاد إنتاج الذهب المستخرج بنسبة 5% ليبلغ 32.24 طن، في حين صعد إنتاج المعدن النفيس الثانوي بنسبة 11%.

وفيما يتعلق بإنتاج الفضة في روسيا في شهري يناير وفبراير من هذا العام، فقد تراجع الإنتاج بنسبة 14% في يناير وبنسبة 21% في فبراير، وبلغ إنتاج الفضة في الشهرين 189.86 طن.

المصدر: إنترفاكس