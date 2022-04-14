روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن دعم واشنطن وبروكسل للنظام في كييف بات أقصى مظاهر النهج السياسي الغربي المعادي لروسيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الدعم غير المشروط لسلطات كييف وللمتطرفين في أوكرانيا من قبل واشنطن وبروكسل، أصبح تتويجا للنهج السياسي المعادي لروسيا الذي تنتهجه الدول الغربية.

وأوضح أن الدول الغربية تسعى من خلال هذا النهج السياسي إلى خلق مناهضين لروسيا.

كذلك اتهم لافروف الدول الغربية بالسعي إلى قطع قنوات الحوار العادية.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه في ظل محاولة الغرب حجب قنوات الحوار العادية، ووسط هذه الظروف، تظل الدبلوماسية الرقمية السبيل الوحيد لنقل وجهة النظر الأخرى إلى المتابع في الخارج.

المصدر: تاس