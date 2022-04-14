ليبيا – صرح الخبير الاقتصادي والمحاضر السابق في العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة موسكو أليكسندر بويشيك بأن دول الاتحاد الأوروبي ستحاول إجراء اتصالات مع دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا بما يخص تزويد المنطقة بالغاز .

بويشيك وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الإقتصادية قال: “يجب أن يفهم الاتحاد الأوروبي أن تزويده بالغاز من دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا طريقة صعبة بما فيه الكفاية، لأنه على سبيل المثال ليبيا مقسمة اليوم، لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تنظيم القضايا الأخلاقية والحد من الصراع الداخلي في البلاد”.

وأضاف بويشيك أن الاتحاد الأوروبي يستخدم حوالي 400-450 مليار من الغاز وروسيا تعطي حوالي 200، أما ليبيا فلا تستطيع أن تعطي أكثر من 10-15 في المائة من هذا الحجم.