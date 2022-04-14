ليبيا – أفادت وزارة النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال أن الحكومة لم تشاركها في إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تم اعتمادها من قبل عبدالحميد الدبيبة في الاحتفالية التي أقيمت أمس الأربعاء.

الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أن من صميم المهام المناطة بها وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة و مع القطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وتأمين إحتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.

وشددت الوزارة على دعمها لكل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج ،مؤكدةً ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص،وعلى ما ينص عليه قانون النفط ولوائحه التنفيذية والقانون 24 لسنة 1970 والقرار 10 لسنة 1979 وعدم تجاوزها بقرارات ،لافتةً إلى ضرورة تحسين المستوى المادي لموظفي القطاع الذين هم الركيزة الرئيسية لقطاع النفط والغاز.

وأضافت الوزارة في بيانها :” أن موظفي القطاع عملوا في أصعب الظروف ولم يتم مكافأتهم المكأفاة العادلة على ما قدموه أو يقدمونه”

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلى وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافذة بالدولة ومعايير وضوابط تحددها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز.