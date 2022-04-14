وزير الخارجية الأمريكي يهدي مصر نسخة لخطابين تاريخيين (وثائق)

الولايات المتحدة – قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امس هدية لمصر تسلمها سامح شكري وزير الخارجية تخليدا للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

والهدية عبارة عن نسخة لخطابين أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجهة من الرئيس الأمريكي آنذاك وارن هاردينغ إلى الملك أحمد فؤاد، والآخر خطاب من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت تشارلز هيوز إلى عبد الخالق ثروت باشا لتهنئته على الاستقلال.

وتعود الوثائق التي قدمها الدبلوماسي الأمريكي إلى نظيره المصري إلى العام 1922.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري بوزير الخارجية الأمريكي، اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية