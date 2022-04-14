ليبيا- التقت المستشارة الأممية بأعضاء “تحالف تضامن” وهو شبكة تكونت حديثا من 25 من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية تمثل مختلف المكونات.

بيان صحفي صدر عن البعثة الأممية طالعته صحيفة المرصد أكد إن هذه القيادات تعمل بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مشيرا إلى أن ويليامز قدمت لهم عرضا موجزا حول جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين مجلسي والنواب والدولة الاستشاري.

وأضافت ويليامز إن الهدف من هذه الوساطة هو التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة فيما عبر ممثلو التحالف عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا اليوم بالإضافة إلى توقعاتهم وآمالهم في المستقبل.

وتابعت ويليامز إن أعضاء التحالف يرون أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل للمضي إلى الأمام فيما تمت مناقشة أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار الوطني ودعم أفضل في التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة نسوية أوسع بالانتخابات.